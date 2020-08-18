Профспілка "Енергоатому" планує акцію протесту в Києві: що вимагатимуть
Первинна профспілкова організація "НАЕК "Енергоатом" планує 19 серпня провести попереджувальну акцію протесту біля Міненерго та Кабміну з метою перегляду держполітики щодо генеруючої компанії.
Про це йдеться у постанові профспілкового комітету компанії від 17 серпня, текст якого є у розпорядженні видання "Енергореформа".
"Розпочати підготовку до проведення в Києві 19 серпня попереджувальної акції протесту працівників компанії з пікетуванням Міненерго і Кабінету міністрів з вимогою переглянути дискримінаційну політику по відношенню до ДП "Енергоатом" та розробити дієві заходи щодо виходу з критичного фінансового стану", - йдеться в документі.
Відповідно до постанови, серед вимог профспілки "Енергоатому", зокрема:
- перегляд розміру і термінів сплати дивідендів;
- повернення компанії як повноцінного гравця на ринок електроенергії;
- використання в повному обсязі потужностей АЕС;
- здійснення заходів, спрямованих на реалізацію закону про погашення боргів "старого" ринку електроенергії.
"Профспілка також ухвалила рішення в дводенний термін звернутися до президента України Володимира Зеленського з проханням особистого втручання у вирішення критичної ситуації в компанії", - йдеться у повідомленні.
"У разі відсутності позитивних змін розпочати безстрокову акцію протесту в містах-супутниках АЕС шляхом проведення мітингів і розміщення наметових містечок", - йдеться в постанові профспілки.
Зазначимо, що "Енергоатом" у першому півріччі 2020 року отримало чистого збитку у розмірі 2,65 млрд грн проти 1,113 млрд грн чистого прибутку за аналогічний період 2019 року.
Відповідно до розпорядження уряду від 6 травня, частина чистого прибутку "Енергоатому", який відраховується до держбюджету за результатами фінансово-господарської діяльності, визначається в розмірі 30% за умови спрямування 50% цього прибутку на виконання інвестиційної програми.
Нагадаємо:
У Нацагентстві з питань запобігання корупції заявили, що держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" заблокувало позапланову антикорупційну перевірку, яку мало провести НАЗК.
У червні Верховна Рада ухвалила законопроєкт про заходи погашення заборгованості на оптовому ринку електричної енергії, який передбачає докапіталізацію НАЕК "Енергоатом" і "Укргідроенерго" за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики.
В "Енергоатомі" заявили, що загальний обсяг заборгованості перед НАЕК за відпущену АЕС електроенергію сягає близько 20 млрд грн, компанія виступила з пропозиціями, спрямованими на вирішення цієї проблеми.
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