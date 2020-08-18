Профспілка "Енергоатому" планує акцію протесту в Києві: що вимагатимуть

Первинна профспілкова організація "НАЕК "Енергоатом" планує 19 серпня провести попереджувальну акцію протесту біля Міненерго та Кабміну з метою перегляду держполітики щодо генеруючої компанії.

Про це йдеться у постанові профспілкового комітету компанії від 17 серпня, текст якого є у розпорядженні видання "Енергореформа".

"Розпочати підготовку до проведення в Києві 19 серпня попереджувальної акції протесту працівників компанії з пікетуванням Міненерго і Кабінету міністрів з вимогою переглянути дискримінаційну політику по відношенню до ДП "Енергоатом" та розробити дієві заходи щодо виходу з критичного фінансового стану", - йдеться в документі.

Відповідно до постанови, серед вимог профспілки "Енергоатому", зокрема:

перегляд розміру і термінів сплати дивідендів;

повернення компанії як повноцінного гравця на ринок електроенергії;

використання в повному обсязі потужностей АЕС;

здійснення заходів, спрямованих на реалізацію закону про погашення боргів "старого" ринку електроенергії.

"Профспілка також ухвалила рішення в дводенний термін звернутися до президента України Володимира Зеленського з проханням особистого втручання у вирішення критичної ситуації в компанії", - йдеться у повідомленні.

"У разі відсутності позитивних змін розпочати безстрокову акцію протесту в містах-супутниках АЕС шляхом проведення мітингів і розміщення наметових містечок", - йдеться в постанові профспілки.

Зазначимо, що "Енергоатом" у першому півріччі 2020 року отримало чистого збитку у розмірі 2,65 млрд грн проти 1,113 млрд грн чистого прибутку за аналогічний період 2019 року.

Відповідно до розпорядження уряду від 6 травня, частина чистого прибутку "Енергоатому", який відраховується до держбюджету за результатами фінансово-господарської діяльності, визначається в розмірі 30% за умови спрямування 50% цього прибутку на виконання інвестиційної програми.

Нагадаємо:

У Нацагентстві з питань запобігання корупції заявили, що держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" заблокувало позапланову антикорупційну перевірку, яку мало провести НАЗК.

У червні Верховна Рада ухвалила законопроєкт про заходи погашення заборгованості на оптовому ринку електричної енергії, який передбачає докапіталізацію НАЕК "Енергоатом" і "Укргідроенерго" за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики.

В "Енергоатомі" заявили, що загальний обсяг заборгованості перед НАЕК за відпущену АЕС електроенергію сягає близько 20 млрд грн, компанія виступила з пропозиціями, спрямованими на вирішення цієї проблеми.