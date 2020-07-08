20 мільярдів боргів: В "Енергоатомі" озвучили пропозиції, як вирішити проблему неплатежів

В "Енергоатомі" заявили, що загальний обсяг заборгованості перед НАЕК за відпущену АЕС електроенергію сягає близько 20 млрд грн, компанія виступила з пропозиціями, спрямованими на вирішення цієї проблеми.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Серед пропозицій "Енергоатома" зі збалансування ринку електроенергії та усунення проблеми неплатежів, зокрема:

- щотижневий перегляд Прогнозного балансу та збільшення частки "Енергоатома" у структурі виробництва електроенергії до рівня, що відповідає фактичному споживанню у режимі "базового графіка" (як мінімум – на 1000 МВт·год);

- зміна поточної моделі ПСО (покладання спеціальних обов’язків) та виключення участі ДП "Гарантований покупець" як посередника з продажу електроенергії АЕС непобутовим споживачам;

- зменшення обов’язкової частки продажу електроенергії на ринку "на добу наперед" виробниками з 15% до 5% шляхом внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії" (законопроект №3657);

- збільшення частки продажу електроенергії АЕС на ринку двосторонніх договорів до 40%.

"Повідомлення про невиплату заробітної платні персоналу українських АЕС, які з’явились у ЗМІ, не відповідають дійсності: всі працівники ДП "НАЕК "Енергоатом" отримують зарплатню вчасно та у повному обсязі", - додали в "Енергоатомі".

Нагадаємо:

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про заходи погашення заборгованості на оптовому ринку електричної енергії, який передбачає докапіталізацію НАЕК "Енергоатом" і "Укргідроенерго" за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики.

Економічна правда