Голова НБУ: Підвищення мінімалки до 5 тисяч не позначиться на рівні інфляції

Голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що підвищення мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень практично не позначиться на загальному рівні інфляції.

Про це він сказав в інтерв'ю "РБК-Україна".

Водночас підняття мінімалки до 6500 грн наступного року, за його словами, вплине на ціни менше, ніж у 2017 році (тоді мінімалку підняли з 1600 до 3200 грн).

"Зараз через загальний низький попит в умовах коронакризи цей ефект на ціни буде суттєво меншим, ніж у 2017 році. Рівень заощаджень населення знизився, а підприємства поки зберігають досить песимістичні очікування і не прогнозують зростання продажів.

У той же час підвищення мінімалки підтримає внутрішній попит, а, відповідно, і економіку на етапі відновлення", - додав Шевченко.

Нагадаємо:

Завдяки збільшенню мінімальної зарплати у 2020 році близько 1,7 млрд грн додатково отримає Пенсійний фонд і ще 1,2 млрд грн податку на доходи фізосіб розподіляться між місцевими бюджетами і держбюджетом, заявили у Мінфіні.

Президент Володимир Зеленський звернувся до голови парламенту Дмитра Разумкова з проханням провести позачергове засідання парламенту 25 серпня та закликав нардепів підтримати законопроект щодо збільшення розміру мінімальної заробітної платні.

"Впевнений, що депутати проголосують законопроект, поданий від президента, за збільшення мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень. Потім другий етап цієї програми – збільшення з 2021 року до 6 тисяч гривень. І впродовж 2021 року буде третя частина – ми збільшимо до 6,5 тисяч гривень", - заявив Зеленський.

6 серпня президентом було зареєстровано законопроєкт №3963 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", яким пропонується підвищити розмір мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень – з 1 вересня 2020 року.

Раніше повідомлялося, що 25 серпня може відбутися позачергова сесія Ради, швидше за все, з ініціативи президента.

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