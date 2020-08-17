Нацбанк майже у 6 разів збільшив викуп валюти з міжбанку

Минулого тижня (10-14 серпня) інтервенції НБУ з купівлі валюти на міжбанківському ринку становили 223 млн доларів.

Про це повідомляє FinClub з посиланням на дані Нацбанку.

Зазначається, що усі 223 млн доларів НБУ купив у ході інтервенцій за єдиним курсом розміщення пропозиції з купівлі іноземної валюти (Matching).

Водночас Національний банк не проводив інтервенції з продажу валюти.

Протягом 3-7 серпня НБУ купив на міжбанку 40 млн доларів - це майже в шість разів менше порівняно з минулим тижнем, також не проводячи інтервенції з продажу валюти.

Загалом з початку року Нацбанк купив на міжбанку валюти на 4,278 млрд доларів і продав на 3,292 млрд доларів. З початку року чиста купівля валюти Нацбанком склала 986,1 млн доларів.

Нагадаємо:

За липень офіційний курс гривні до долара просів із 26,66 гривні за долар до 27,69.

У липні Національний банк викупив на міжбанківському валютному ринку 130 мільйонів доларів, а продав для згладжування надмірних коливань на валютному ринку 498,7 мільйона доларів.

Читайте також: "Несправедливий курс гривні". Чи побачать українці 30 за долар восени