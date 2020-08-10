НБУ поновив викуп валюти з міжбанку: за тиждень купив 40 мільйонів доларів

Минулого тижня (3-7 серпня) інтервенції Нацбанку з купівлі валюти становили 40 млн доларів, при цьому НБУ не проводив інтеренції з продажу валюти.

Про це повідомляє FinClub з посиланням на дані регулятора.

Зазначається, що усі 40 млн доларів Нацбанк купив у ході інтервенцій за єдиним курсом розміщення пропозиції з купівлі іноземної валюти (Matching).

Протягом 27-31 липня Нацбанк купив на міжбанку 38 млн доларів, також не проводячи інтервенції з продажу валюти.

Загалом з початку року Нацбанк купив на міжбанку валюти на 4,055 млрд доларів і продав на 3,292 млрд доларів. З початку року чиста купівля валюти НБУ склала 763,1 млн доларів.

Нагадаємо:

За липень офіційний курс гривні до долара просів із 26,66 гривні за долар до 27,69.

У липні Національний банк викупив на міжбанківському валютному ринку 130 мільйонів доларів, а продав для згладжування надмірних коливань на валютному ринку 498,7 мільйона доларів.

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