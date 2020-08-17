Офіційний курс: гривня починає тиждень зі зміцнення

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 17 серпня на рівні 27,35 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,31 євро (на 14 серпня - 32,42 гривні).

Нагадуємо:

14 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,34 - 27,37 гривні.

14 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,31 - 27,34 гривні.

Економічна правда