Офіційний курс: гривня починає тиждень зі зміцнення
Понеділок, 17 серпня 2020, 09:00
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 17 серпня на рівні 27,35 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,31 євро (на 14 серпня - 32,42 гривні).
Нагадуємо:
14 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,34 - 27,37 гривні.
14 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,31 - 27,34 гривні.
Економічна правда
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