Всі розділи
Укр / Рус

Курс валют на 14 серпня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

П'ятниця, 14 серпня 2020, 10:50
 

14 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,34 - 27,37 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:15 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,33 - 27,36 гривні;

Євро – 32,26 - 32,30 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,26 – 27,52 гривні. Євро купують по 32,00 гривні, продають по 32,49 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,35 - 27,47 гривні, євро - 32,09 - 32,27 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок, встановивши його на 14 серпня на рівні 27,41 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,42 євро (на 13 серпня - 32,40 гривні).

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс валют міжбанк

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Офіційний курс: гривня зміцнилась до долара 14 серпня 2020, 09:19
Голова Мінфіну: Не бачу передумов для курсу 30 гривень за долар 13 серпня 2020, 18:52
Закриття міжбанку: гривня зміцнилась 13 серпня 2020, 17:17
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!