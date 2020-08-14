Гривня трохи зміцнилася на закритті міжбанку
П'ятниця, 14 серпня 2020, 17:00
14 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,31 - 27,34 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,31 - 27,34 гривні;
Євро – 32,30 - 32,33 гривні.
Нагадуємо:
14 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,34 - 27,37 гривні.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок, встановивши його на 14 серпня на рівні 27,41 гривні.
Економічна правда
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