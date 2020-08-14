Гривня трохи зміцнилася на закритті міжбанку

14 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,31 - 27,34 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,31 - 27,34 гривні;

Євро – 32,30 - 32,33 гривні.

Нагадуємо:

14 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,34 - 27,37 гривні.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок, встановивши його на 14 серпня на рівні 27,41 гривні.

Економічна правда