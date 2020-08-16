Справа офшорних компаній Суркісів: Малюська побачив "договорняк" між суддями і олігархами

Міністр юстиції Денис Малюська у судовому процесі 6 британських компаній, пов'язаних із родиною Суркісів, проти Приватбанку побачив "договорняк" між суддями та бізнесменами.

Про це він написав у Facebook.

"Тихенький договорняк на мільярди гривень. У головних ролях: судді, олігархи та "активісти". І ризик перетворення України на арену боїв без правил", - підкреслив міністр, коментуючи засідання суду 14 серпня.

Малюська нагадав, що позивачі вимагають зобов’язати Приватбанк продовжувати обслуговувати їхні депозити. Приватбанк заперечує, оскільки депозитів не існує, вони були конвертовані у акції банку під час процедури неплатоспроможності.

"Суд виніс ухвалу про забезпечення позову, яка ледь не повністю відтворює задоволення позовних вимог – Приватбанк зобов’язали обслуговувати депозити. Приватбанк ухвалу про забезпечення не виконав (знову ж таки, бо депозитів не існує)", - пояснив міністр.

За його словами, у судовому процесі були задіяні "практично усі можливі" судові маніпуляції:

формальний відповідач фізична-особа (щоб змінити підвідомчість справи);

маніпуляція з судовим збором (позов не про стягнення коштів, а про обслуговування депозитів);

маніпуляція з вибором судді (ідентичні заяви подавалися одна за одною, аж поки система не розписала справу на певного суддю);

маніпуляція зі способом забезпечення (забезпечення було практично ідентичним позовним вимогам).

"Зараз суд розглядає питання законності та обґрунтованості останньої та найбільш нахабної манупуляції: позивачі просять встановити порядок виконання ухвали про забезпечення, якою стягнути тіло депозитів і нараховані проценти на користь позивачів", - додав міністр юстиції.

"Тобто, у якості забезпечення суд просять стягнути кілька мільярдів з Приватбанку на користь шести британських компаній, заснованих офшорами з BVI", - обурився Малюська.

"Така позиція не тільки виходить за межі того, що можна робити у якості забезпечення позову (ст.150 ЦПК). Вона до того ж не полегшує, а, навпаки, робить неможливим подальше виконання рішення суду.

Адже якщо кошти стягнути з Приватбанку, то банк, у випадку задоволення позову, ніколи не зможе обслуговувати їх як депозити. Нагадую – позовні вимоги заявлені не як стягнення коштів, а як зобов’язання обслуговувати депозити", - пояснив він.

За його словами, виглядає весь цей процес "вкрай погано" з кількох причин. Зокрема, як підкреслив міністр, враховуючи, скільки галасу довкола процесу та які ризики для репутації він створює, природною була б швидка відмова у задоволенні заяви позивачів, однак суд тримає "драматичну паузу", намагаючись уникати будь-яких процедурних порушень процесуальних прав відповідачів - "очевидно, очікується, що апеляційну скаргу подавати будуть саме вони, а не позивачі".

Також Малюська зазначив, що слухання справи призначили на кінець робочого дня, у п’ятницю, посеред серпня у період відпусток - ймовірно, з розрахунку на мляву реакцію публіки; справу поставили слухати останньою, що вказувало на готовність слухати справу хоч до ночі і таки отримати результат.

За словами міністра, суд, попри неявку двох відповідачів у справі, заслухав кілька клопотань та один відвід і лише після цього, не заслуховуючи думку учасників процесу, відклав слухання у зв’язку з тим, що відповідачі не були належним чином повідомлені про засідання у справі.

Таким чином, як вважає Малюська, у справі "усі ознаки такого собі тихенького договорнячку ціною у мільярди гривень".

Нагадаємо:

14 серпня Печерський суд переніс на 2 вересня засідання у справі за позовом шести британських компаній, пов'язаних з сім'єю Суркісів, проти Приватбанку.

Приватбанк 12 серпня звернувся в НАБУ із заявою про вчинення суддею Сергієм Вовком кримінального правопорушення - банк стверджує, що визначення судді у справі офшорних компаній Суркісів здійснювалося з порушенням встановленого порядку.

10 серпня Приватбанк звернувся до Печерського райсуду Києва із заявою про відвід судді Сергія Вовка від розгляду справи за позовом 6 компаній-нерезидентів, пов'язаних із родиною Суркісів, про зобов'язання банку повернути 350 млн доларів.

Печерський районний суд Києва за підсумками засідання 6 серпня переніс на 14 серпня розгляд позову офшорних компаній братів Суркісів щодо порядку виконання рішення суду від 2017 року про зобов'язання Приватбанку обслуговувати їхні депозити, розміщені у 2012-2014 рр. на рахунках кіпрської філії фінустанови.

Як повідомлялося, 15 квітня 2020 року Київський апеляційний суд відхилив апеляцію держвиконавця, залишивши в силі постанову судді Печерського райсуду Підпалого, якою він зобов'язав ПриватБанк компенсувати офшорним компаніям Суркісів кошти, розміщені ними у 2012-2014 роках на рахунках кіпрської філії фінустанови, і відсотки, які мали нараховуватися за умовами депозитних договорів, - загалом понад $250 млн.



Як повідомлялося з посиланням на міністра юстиції Дениса Малюську, 28 квітня 2020 року відразу шість британських компаній-стягувачів окремо звернулися із заявою про примусове виконання відповідного рішення, а 29 квітня ДВС Печерського району відкрила виконавче провадження і направила відповідне повідомлення боржнику.



За словами прес-служби ПриватБанку, станом на початок червня держвиконавець наклала на банк два штрафи розміром приблизно 5 тис. грн і 10 тис. грн за невиконання рішення про виплату офшорам братів Суркісів понад $250 млн і передала матеріали до Печерського райвідділу Нацполіції для відкриття кримінального провадження.



Крім того, повідомлялося, що прокуратура Києва викликала на допит членів правління ПриватБанку за фактом невиконання відповідного рішення суду.



Наприкінці 2016 року під час націоналізації банку грошові кошти, розміщені сім'єю Суркісів та їхніми компаніями на депозитних рахунках ПриватБанку та його філій, потрапили під процедуру bail-in, оскільки Суркісів було визнано пов'язаними з ПриватБанком особами.

Економічна правда