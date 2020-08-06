Печерський райсуд переніс на 14 серпня розгляд позову офшорів Суркісів до Приватбанку 

Печерський районний суд Києва за підсумками засідання 6 серпня переніс на 14 серпня розгляд позову офшорних компаній братів Суркісів щодо порядку виконання рішення суду від 2017 року про зобов'язання Приватбанку обслуговувати їхні депозити, розміщені у 2012-2014 рр. на рахунках кіпрської філії фінустанови.

Про це повідомив юридичний радник ПриватБанку Андрій Пожидаєв, передає Інтерфакс-Україна.



"Дуже коротким було засідання. Представник позивача заявив про клопотання про зміну своєї заяви. Ми також заявили клопотання про відкладення розгляду справи у зв'язку з тим, що лише сьогодні було отримано повістку і документи. Суд відклав розгляд справи на 14 серпня", - сказав він.

Він уточнив, що позивачі додали у заяві до вимог щодо погашення тіла кредиту (майже $250 млн) розмір відсотків, "які нібито ПриватБанк винен зазначеним компаніям".



Юридичний радник банку наголосив, що, згідно з позицією ПриватБанку, у 2016 році під час націоналізації депозити пов'язаних осіб були обміняні на акції додаткової емісії, і, відповідно, такі договори на сьогодні є виконаними.



За словами Пожидаєва, у рамках чинного законодавства суд не може зобов'язати ПриватБанк виплатити якусь суму офшорам Суркісів під час цього провадження, оскільки вимоги, заявлені в ньому, є нематеріальними.



Як повідомлялося з посиланням на прес-службу ПриватБанку, 6 серпня вдень банк отримав від представника позивача повістку про виклик на судове засідання Печерського райсуду Києва за позовом офшорних компаній братів Суркісів щодо порядку виконання рішення суду від 9 лютого 2017 року, роз'яснюючи яке в 2020 році суддя Владислав Підпалий зобов'язав банк виплатити офшорам майже $250 млн.

У повістці також повідомлялося, що розглядом справи буде займатися суддя Вовк.



Прес-служба ПриватБанку наголошувала, що позивачі просять встановити порядок виконання постанови, яку нині виконати вже не можна, оскільки виконавець завершив виконавчі провадження і направив матеріали до правоохоронних органів.

Нагадуємо:



Як повідомлялося, 15 квітня 2020 року Київський апеляційний суд відхилив апеляцію держвиконавця, залишивши в силі постанову судді Печерського райсуду Підпалого, якою він зобов'язав ПриватБанк компенсувати офшорним компаніям Суркісів кошти, розміщені ними у 2012-2014 роках на рахунках кіпрської філії фінустанови, і відсотки, які мали нараховуватися за умовами депозитних договорів, - загалом понад $250 млн.



Як повідомлялося з посиланням на міністра юстиції Дениса Малюську, 28 квітня 2020 року відразу шість британських компаній-стягувачів окремо звернулися із заявою про примусове виконання відповідного рішення, а 29 квітня ДВС Печерського району відкрила виконавче провадження і направила відповідне повідомлення боржнику.



За словами прес-служби ПриватБанку, станом на початок червня держвиконавець наклала на банк два штрафи розміром приблизно 5 тис. грн і 10 тис. грн за невиконання рішення про виплату офшорам братів Суркісів понад $250 млн і передала матеріали до Печерського райвідділу Нацполіції для відкриття кримінального провадження.



Крім того, повідомлялося, що прокуратура Києва викликала на допит членів правління ПриватБанку за фактом невиконання відповідного рішення суду.



Наприкінці 2016 року під час націоналізації банку грошові кошти, розміщені сім'єю Суркісів та їхніми компаніями на депозитних рахунках ПриватБанку та його філій, потрапили під процедуру bail-in, оскільки Суркісів було визнано пов'язаними з ПриватБанком особами.