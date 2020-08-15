В.о голови "Укрспирту" розповів, чому Петрашко "передумав" його звільняти
В.о голови "Укрспирту" Сергій Блескун прокоментував наказ міністра економіки Ігоря Петрашко про звільнення під час відпустки, який пізніше скасували.
Про це він повідомив в інтерв'ю Ліга.Бізнес
"Я думаю, що це служба якась в міністерстві помилилася. Я не міг би піти у відпустку, поки з усіма це не погоджу. У Мінекономіки якраз відбувалася зміна держсекретаря, якихось ще людей звільняли, тому я допускаю, що це чиясь помилка. Хоча, можливо, я не правий. І цей випадок точно не прикрашає держслужбу", - пояснює Блескун.
На питання журналіста про те, що можливо Петрашко хотів посадити в крісло глави Укрспирту когось "свого", Блескун відповів:
"Ми з ним це не обговорювали. І вдаватися в розпитування, як же так вийшло, я не буду. Можливо, і потрібно було з'ясувати, але я не захотів цього робити. Зараз головне завершити розпочате".
Блескун додав, що історія із звільненням "зам'ялася" увечері того ж дня і наказ анулювали.
Нагадуємо:
17 червня міністр економіки підписав указ про звільнення в.о. голови держкомпанії "Укрспирт" Сергія Блескуна.
Пізніше Петрашко скасував свій попередній наказ через те, що Блескун перебував у відпустці.
Сам Блескун підтвердив, що його відпустка була погоджена з Мінекономіки.
"Мій відпустку був узгоджений з міністерством, про що я до відпустки отримав письмове повідомлення. Так що це реально не смішно", - пояснював тоді Блескун.
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