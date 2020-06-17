У Мінекономіки підписали указ про звільнення в.о. голови "Укрспирту" Блескуна

У Мінекономіки підписаний указ про звільнення в.о. голови держкомпанії "Укрспирт" Сергія Блескуна.

Таку інформацію сам Блескун підтвердив агентству "Інтерфакс-Україна".

Проте, за його словами, це рішення не є остаточним.

Водночас власник алкогольного холдингу Global Spirits Євген Черняк, коментуючи рішення Мінекономіки, написав, що воно стало несподіваним для галузі.

"Сьогодні керівника "Укрспирту" Блескуна звільнили. Без пояснення причин. Без розмови з галуззю. На нього не було ніяких кримінальних справ і стягнень. Він був в офіційній відпустці.

Подивимося на нове призначення, але дуже схоже, що готують приватизацію "під своїх" , а поки, за традицією, хочуть трохи покрасти. Іншого пояснення я не бачу", - написав Черняк у Facebook.

Блескун очолював "Укрспирт" з жовтня 2019 року.

Читайте також: "Укрспирт" готують до продажу: чому це так необхідно