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У Мінекономіки підписали указ про звільнення в.о. голови "Укрспирту" Блескуна

Середа, 17 червня 2020, 18:05
 

У Мінекономіки підписаний указ про звільнення в.о. голови держкомпанії "Укрспирт" Сергія Блескуна.

Таку інформацію сам Блескун підтвердив агентству "Інтерфакс-Україна".

Проте, за його словами, це рішення не є остаточним.

Водночас власник алкогольного холдингу Global Spirits Євген Черняк, коментуючи рішення Мінекономіки, написав, що воно стало несподіваним для галузі.

"Сьогодні керівника "Укрспирту" Блескуна звільнили. Без пояснення причин. Без розмови з галуззю. На нього не було ніяких кримінальних справ і стягнень. Він був в офіційній відпустці.

Подивимося на нове призначення, але дуже схоже, що готують приватизацію "під своїх" , а поки, за традицією, хочуть трохи покрасти. Іншого пояснення я не бачу", - написав Черняк у Facebook.

Блескун очолював "Укрспирт" з жовтня 2019 року.

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Укрспирт Мінекономіки

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