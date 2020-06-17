Мінекономіки скасувало наказ про звільнення в.о голови "Укрспирту" через його відпустку
Глава Мінекономіки Ігор Петрвшко наказом від 17 червня скасував свій попередній наказ про звільнення в.о. голови "Укрспирту" Сергія Блескуна.
Про це у Facebook повідомила прес-служба Мінекономіки, оприлюднивши текст наказу.
"Враховуючи, що 17 червня 2020 року Блескун С. В., перебував у щорічній відпустці, наказ про його звільнення скасовано відповідно до наказу Мінекономіки від 17.06.2020 № 114-п", - йдеться у повідомленні.
Водночас сам Блескун у коментарі liga.net підтвердив, що його відпустка була погоджена з Мінекономіки.
"Мій відпустку був узгоджений з міністерством, про що я до відпустки отримав письмове повідомлення. Так що це реально не смішно", - підкреслив він.
Нагадаємо:
Раніше повідомлялось, що у Мінекономіки підписали указ про звільнення в.о. голови держкомпанії "Укрспирт" Сергія Блескуна.
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