Офіційний курс: гривня зміцнилась до долара

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок, встановивши його на 14 серпня на рівні 27,41 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,42 євро (на 13 серпня - 32,40 гривні).

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 13 серпня на рівні 27,53 гривні.

13 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,47 - 27,50 гривні.

13 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,35 - 27,38 гривні.

Економічна правда