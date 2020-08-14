Офіційний курс: гривня зміцнилась до долара
П'ятниця, 14 серпня 2020, 09:19
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок, встановивши його на 14 серпня на рівні 27,41 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,42 євро (на 13 серпня - 32,40 гривні).
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 13 серпня на рівні 27,53 гривні.
13 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,47 - 27,50 гривні.
13 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,35 - 27,38 гривні.
Економічна правда
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