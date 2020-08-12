Уряд передав Фонду держмайна 200 об'єктів для приватизації

Кабмін прийняв розпорядження "Про передачу об'єктів державної власності в сферу управління Фонду державного майна" для їх подальшої приватизації.

Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 12 серпня.

Перелік об'єктів - за посиланням.

Під час засідання список об'єктів був скорочений.

Зокрема, за пропозицією віце-прем'єра з питань промполітики Олега Уруського, з переліку виключили наступні державні підприємства:

"Завод порошкової металургії"

"Український державний науково - дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу"

Донецький державний науково-дослідний і проектний інститут кольорових металів

"Екотрансенерго"

"Кривбаспроект"

"Науково-дослідний інститут техніки безпеки хімічних виробництв"

"Харківське промислово - торгове підприємство"

"Український науково-дослідний інститут спеціальних сталей, сплавів та феросплавів"

"Науково-дослідний і проектний інститут хімічних технологій "Хімтехнологія"

"Укрпромзовнішекспертиза"

Львівське державне спеціальне конструкторське бюро "Топаз"

"НДЦ рідких мінеральних добрив"

Державне науково-технологічне виробниче підприємство "Верес"

"Розрахунково-кліринговий центр"

"Полупанівський кар'єр"

"Держінформаналітіка"

"Партнерський фонд"

"Промислово-металургійний консалтинг"

"Фінпро"

За пропозицією Міненерго, з переліку виключили: "Львіввугілля", "Шахта "Надія", "Лисичанськвугілля", "Укренергопраця".

Нагадаємо:

Раніше голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко заявляв, що Кабмін уже 5 місяців обговорює черговий список об'єктів малої приватизації, список скоротився із 360 об'єктів до 253.

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що стратегія Кабміну - залишити приблизно 300 підприємств з більш ніж 3 тисяч під контролем держави.

Уряд допускає приватизацію до 50% акцій "Нафтогазу", "Укрзалізниці" й "Укрпошти", проте пропонує зберегти за державою 100-відсоткову частку корпоративних прав у НАЕК "Енергоатом", ПрАТ "Укргідроенерго", НЕК "Укренерго", ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", Адміністрації морських портів України (АМПУ).

Економічна правда