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Уряд передав Фонду держмайна 200 об'єктів для приватизації

Середа, 12 серпня 2020, 15:10
 

Кабмін прийняв розпорядження "Про передачу об'єктів державної власності в сферу управління Фонду державного майна" для їх подальшої приватизації.

Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 12 серпня.

Перелік об'єктів - за посиланням.

Під час засідання список об'єктів був скорочений.

Зокрема, за пропозицією віце-прем'єра з питань промполітики Олега Уруського, з переліку виключили наступні державні підприємства:

  • "Завод порошкової металургії"
  • "Український державний науково - дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу"
  • Донецький державний науково-дослідний і проектний інститут кольорових металів
  • "Екотрансенерго"
  • "Кривбаспроект"
  • "Науково-дослідний інститут техніки безпеки хімічних виробництв"
  • "Харківське промислово - торгове підприємство"
  • "Український науково-дослідний інститут спеціальних сталей, сплавів та феросплавів"
  • "Науково-дослідний і проектний інститут хімічних технологій "Хімтехнологія"
  • "Укрпромзовнішекспертиза"
  • Львівське державне спеціальне конструкторське бюро "Топаз"
  • "НДЦ рідких мінеральних добрив"
  • Державне науково-технологічне виробниче підприємство "Верес"
  • "Розрахунково-кліринговий центр"
  • "Полупанівський кар'єр"
  • "Держінформаналітіка"
  • "Партнерський фонд"
  • "Промислово-металургійний консалтинг"
  • "Фінпро"

За пропозицією Міненерго, з переліку виключили: "Львіввугілля", "Шахта "Надія", "Лисичанськвугілля", "Укренергопраця".

Нагадаємо:

Раніше голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко заявляв, що Кабмін уже 5 місяців обговорює черговий список об'єктів малої приватизації, список скоротився із 360 об'єктів до 253.

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що стратегія Кабміну - залишити приблизно 300 підприємств з більш ніж 3 тисяч під контролем держави.

Уряд допускає приватизацію до 50% акцій "Нафтогазу", "Укрзалізниці" й "Укрпошти", проте пропонує зберегти за державою 100-відсоткову частку корпоративних прав у НАЕК "Енергоатом", ПрАТ "Укргідроенерго", НЕК "Укренерго", ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", Адміністрації морських портів України (АМПУ).

Економічна правда

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Кабмін приватизація Фонд держмайна

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