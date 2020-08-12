Уряд передав Фонду держмайна 200 об'єктів для приватизації
Кабмін прийняв розпорядження "Про передачу об'єктів державної власності в сферу управління Фонду державного майна" для їх подальшої приватизації.
Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 12 серпня.
Перелік об'єктів - за посиланням.
Під час засідання список об'єктів був скорочений.
Зокрема, за пропозицією віце-прем'єра з питань промполітики Олега Уруського, з переліку виключили наступні державні підприємства:
- "Завод порошкової металургії"
- "Український державний науково - дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу"
- Донецький державний науково-дослідний і проектний інститут кольорових металів
- "Екотрансенерго"
- "Кривбаспроект"
- "Науково-дослідний інститут техніки безпеки хімічних виробництв"
- "Харківське промислово - торгове підприємство"
- "Український науково-дослідний інститут спеціальних сталей, сплавів та феросплавів"
- "Науково-дослідний і проектний інститут хімічних технологій "Хімтехнологія"
- "Укрпромзовнішекспертиза"
- Львівське державне спеціальне конструкторське бюро "Топаз"
- "НДЦ рідких мінеральних добрив"
- Державне науково-технологічне виробниче підприємство "Верес"
- "Розрахунково-кліринговий центр"
- "Полупанівський кар'єр"
- "Держінформаналітіка"
- "Партнерський фонд"
- "Промислово-металургійний консалтинг"
- "Фінпро"
За пропозицією Міненерго, з переліку виключили: "Львіввугілля", "Шахта "Надія", "Лисичанськвугілля", "Укренергопраця".
Нагадаємо:
Раніше голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко заявляв, що Кабмін уже 5 місяців обговорює черговий список об'єктів малої приватизації, список скоротився із 360 об'єктів до 253.
Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що стратегія Кабміну - залишити приблизно 300 підприємств з більш ніж 3 тисяч під контролем держави.
Уряд допускає приватизацію до 50% акцій "Нафтогазу", "Укрзалізниці" й "Укрпошти", проте пропонує зберегти за державою 100-відсоткову частку корпоративних прав у НАЕК "Енергоатом", ПрАТ "Укргідроенерго", НЕК "Укренерго", ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", Адміністрації морських портів України (АМПУ).
Економічна правда
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