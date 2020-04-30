У першому кварталі прибуток банків виріс на 24% – дані НБУ

Прибуток українських банків у січні-березні 2020 року становив 15,97 млрд грн - це на 23,8% більше ніж за аналогічний період минулого року (12,9 млрд грн).

Про це свідчать дані Нацбанку.

При цьому, у березні, після введення карантину, порівняно з січнем-лютим 2020 року прибуток банків зріс лише на 97 млн грн.

У 1 кварталі 2020 року доходи банків становили 65,34 млрд грн: процентні доходи зросли на 2,2% до 38,8 млрд грн, комісійні доходи - на 16,8% до 16,3 млрд грн, а результат від переоцінки і від операцій купівлі-продажу збільшився більш ніж в два рази, до 7,74 млрд грн.

Водночас витрати банків збільшились на 9,4% - до 49,4 млрд грн.

Зокрема, процентні витрати збільшились на 2,6% (до 17,9 млрд грн), комісійні витрати - на 39% до 55,2 млрд грн, загальні адмінвитрати - на 17,4% до 16,6 млрд грн, а відрахування в резерви - на 2,9% до 4,85 млрд грн.