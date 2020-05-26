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За 4 місяці 2020 року прибуток банків виріс майже на 40% – дані НБУ

Вівторок, 26 травня 2020, 16:14
 

У січні-квітні 2020 року чистий прибуток українських банків становив 25,2 мільярдів гривень - це на 39,2% більше, ніж за аналогічний період 2019 року (18,1 млрд грн).

Про це свідчать дані Нацбанку.

Повідомляється, що у квітні банки отримали 9,2 млрд грн прибутку у порівнянні з січнем-березнем цього року.

За 4 місяці року доходи банків зросли на 16,8% - до 90 млрд грн, а витрати - збільшились майже на 10% до 64,8 млрд грн.

Нагадаємо:

Прибуток українських банків у січні-березні 2020 року становив 15,97 млрд грн - це на 23,8% більше ніж за аналогічний період минулого року (12,9 млрд грн).

Економічна правда

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