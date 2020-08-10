У липні інфляція у річному вимірі залишилась на рівні 2,4%

У липні 2020 року споживчі ціни в Україні знизились на 0,6% після зростання на 0,2% у червні, у річному вимірі інфляція за підсумками липня залишилась на рівні 2,4%.

Про це повідомляє Держстат.

"У липні 2019 року було зафіксована така ж дефляція 0,6%, тому в річному вимірі інфляція за підсумками липня-2020 залишилася на рівні 2,4% в порівнянні з 1,7% за підсумками травня, 2,1% - за підсумками квітня і 2,3% - за підсумками березня", - йдеться у повідомленні.

У річному вимірі базова інфляція залишалсь на рівні 3%.

Нагадаємо:

У річному вимірі інфляція за підсумками червня прискорилася до 2,4% з 1,7% в травні.

Інфляція продовжує поступово прискорюватися, хоча й перебуває нижче цільового діапазону 5% ± 1 в.п. - у другому півріччі 2020 року інфляція дещо прискориться (до 4,7% на кінець року), прогнозують у НБУ.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства прогнозує зростання ВВП в 2021 році на 4,6% при інфляції 7,3%.

Економічна правда