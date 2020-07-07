Кличко: Будівництво ТРЦ замість ринку "Петрівка" наразі не планується

Будівництво ТРЦ на території книжкового ринку "Петрівка" наразі не планується, міська влада не надавала на ці ділянки містобудівні умови та обмеження.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час зустрічі з представниками книжкового ринку "Петрівка".

За його словами, деякі засоби масової інформації нещодавно оприлюднили інформацію, нібито, на місці книжкового ринку "Петрівка" планують побудувати однойменний ТРЦ, а сам ринок – знести.

Також, нібито, адміністрація ринку повідомила підприємцям, що вони повинні переїхати на місце в районі ангарів на станції метро "Лісова", бо, мовляв, "бульдозери за день все знесуть", і книжкового ринку на Петрівці не буде.

"Ми вивчили документи. За даними реєстру прав власності, книжковий ринок розташований на двох орендованих земельних ділянках за адресою вулиця Степана Бандери, 10 в Оболонському районі столиці. Цільове призначення земельних ділянок - для будівництва, експлуатації та обслуговування багатофункціонального торгово-розважального комплексу та паркінгу.

Орендар - ТОВ "Книжковий ринок", - сказав мер. - Також детальним планом території в межах вулиць Вербова, Куренівська, Богатирська, Московський проспекту Набережно-Рибальська, залізнична колія на зазначених ділянках передбачено розміщення ТРЦ відповідно до цільового призначення земельних ділянок.

Втім, на цей час, згідно з даними електронної бази документообігу Департаменту архітектури, на ці ділянки містобудівні умови та обмеження не надавались. Тому, хто і навіщо підбурює людей - треба з‘ясувати", - наголосив Кличко.

Він закликав представників книжкового ринку провести детальну розмову з керівництвом ринку і обговорити робочі відносини.

"Я вертаюся до правоохоронців взяти на контроль це питання і не допустити протизаконних дій", - зазначив Кличко.

Нагадуємо, раніше повідомлялось, що на місці книжкового і речового ринків Петрівка незабаром може з’явиться однойменний ТРЦ, будівництво якого одобрила КМДА.

Згодом у Київській міській державній адміністрації заявляли, що не видавали дозвіл на будівництво ТРЦ "Петрівка".

Економічна правда