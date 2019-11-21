КМДА не видавала дозвіл на будівництво ТРЦ "Петрівка"

У Київській міській державній адміністрації не видавали дозвіл на будівництво ТРЦ "Петрівка".

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, замовнику ТОВ "Б.В." надані містобудівні умови та обмеження (МУО) для проєктування об’єкта будівництва на вул. Вербовій, 21, 23 в Оболонському районі від 03.10.2019 № 1248 для будівництва торговельно-громадського центру "Петрівка".

"Поясню: містобудівні умови і обмеження – це виключно вихідні дані для проєктування, які не є дозволом на будівництво. Документом визначено граничну висоту проектування 25 метрів. Остаточна ж висота буде визначена проектною документацією з урахуванням рішень детального плану територій (ДПТ).

Проєктними ж пропозиціями відповідного ДТП в межах вул. Вербова, Куренівська, Богатирська, Московський просп. Набережно-Рибальська, залізнична колія (затвердженого 14.07.2016 №727/727) техніко-економічні показники ТЦ "Петрівка" на вул. Вербовій, 21, 23 визначають поверховість у 2, 3, 5 поверхів", – зазначив Поворозник.

Він підтвердив, що ця ділянка у 2004 році рішенням Київради передана в оренду ТОВ "Солідарність". У березні ж 2010 року Київрада змінила в договорі оренди ТОВ "Солідарність" на ТОВ "Б.В.". Строк оренди земельної ділянки – 25 років, тобто до 2035 року.

"Проектування ТРЦ планується на земельній ділянці площею 0,9899 га, проте проектна документація до Департаменту містобудування та архітектури не надавалась", – підкреслив Поворозник.



Нагадуємо, раніше повідомлялось, що на місці книжкового і речового ринків Петрівка незабаром може з’явиться однойменний ТРЦ, будівництво якого одобрила КМДА.

Економічна правда