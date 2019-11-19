КМДА дозволила будівництво ТРЦ замість ринку Петрівка
На місці книжкового і речового ринків Петрівка незабаром може з’явиться однойменний ТРЦ.
Про це повідомляє НВ з посиланням на наказ Департаменту містобудування КМДА.
Документ дозволяє будівництво будівлі не вище 9 поверхів на вул. Вербова, 21, 23 в Оболонському районі Києва. Будівництво ТРЦ планується на земельній ділянці площею 0,9899 га.
Ділянка, на якій планується будівництво ТРЦ рішенням Київради передали в оренду ТОВ Солідарність ще в 2004 році. У березні 2010 року Київрада змінила в договорі оренди ТОВ Солідарність на ТОВ Б.В.
Як повідомляло НВ, власник ТРЦ Blockbuster Mall и ТРЦ Ocean Plaza Вагіф Алієв вів переговори про покупку земельної ділянки на території книжкового ринку на Петрівці, де планують побудувати ТРЦ Petrovka Mall.
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