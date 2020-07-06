В українських ПСГ накопичили уже більше 20 мільярдів кубометрів газу

В українських газосховищах накопичили уже понад 20 млрд кубометрів газу.

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу" у Twitter.

"Очікуємо, що до початку опалювального сезону в українських ПСГ буде 25,5 – 26,5 млрд куб. м.", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Станом на червень 2020 року запаси природного газу в українських підземних сховищах становили близько 19 млрд кубометрів, до кінця сезону закачування планують вийти на рекорд.