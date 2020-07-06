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В українських ПСГ накопичили уже більше 20 мільярдів кубометрів газу

Понеділок, 6 липня 2020, 19:52
 

В українських газосховищах накопичили уже понад 20 млрд кубометрів газу.

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу" у Twitter.

"Очікуємо, що до початку опалювального сезону в українських ПСГ буде 25,5 – 26,5 млрд куб. м.", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Станом на червень 2020 року запаси природного газу в українських підземних сховищах становили близько 19 млрд кубометрів, до кінця сезону закачування планують вийти на рекорд.

Станом на 31 березня в українських підземних сховищах газу зберігалось 15,9 млрд кубометрів природнього газу - це один із найвищих показників на кінець березня за останні 10 років.

Економічна правда

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ПСГ

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