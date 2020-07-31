Міненерго хоче взяти кредит на 300 мільйонів євро, зокрема для виплат боргів по "зеленому" тарифу

Міністерство енергетики веде перемовини із державними банкам та міжнародними фінустановами для отримання на пільгових умовах до 300 мільйонів євро, зокрема, для покриття частини боргів по "зеленому" тарифу.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Також зазначається, що умовою банків для таких кредитів є фінансова стабілізація роботи учасників ринку електроенергії. Відповідне рішення для збалансування ринку має прийняти НКРЕКП.

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Нагадуємо:

31 липня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №3658 щодо удосконалення умов підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел, який покликаний знизити та реструктуризувати "зелений" тариф.

Законопроєкт, зокрема, передбачає зниження "зеленого" тарифу для введених в експлуатацію в період з 1 липня 2015 го до 31 грудня 2019 року сонячних станцій понад 1 МВт на 15%, для ВЕС з турбінами потужність 2000 кВт - на 7,5%.

Закону передували складні і довготривалі перемовини із інвесторами в "зелену" енергетику, під час яких були прописані основні зобов'язання сторін.

У рамках мемомрандуму із виробниками "зеленої" електроенергії Кабмін зобов'язався до кінця 2021 року повністю погасити наявну заборгованість перед ВДЕ-інвесторами, яка становить 14 млрд грн.

Відповідно до меморандуму, розрахунки відбуватимуться за таким графіком: 40% буде сплачено у четвертому кварталі поточного року, решту планується розбити на чотири частини - по 15% на кожен квартал 2021 року.

Економічна правда