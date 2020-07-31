Ціна на золото вперше в історії перевищила 2 тисячі доларів за унцію

Станом на ранок 31 липня унція золота торгувалась по 1955,1 доларів, при цьому максимальне значення у ході торгів вперше в історії становило 2005,4 доларів.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що золото дорожчає на тлі обвалу економіки США - раніше стало відомо про квартальне падіння ВВП на 32,9%.

Нагадаємо:

Уранці 27 липня ціна на золото становила 1931 доларів за унцію, а на закритті попередніх торгів - 1943 долара за унцію, перевищивши рекорд, встановлений у вересні 2011 року.

Ціна золота за підсумками торгів 22 липня піднялася до максимуму з серпня 2011 року на тлі напруженості у відносинах між Вашингтоном і Пекіном.

Економічна правда