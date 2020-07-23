Золото подорожчало до 9-річного максимуму

Ціна золота за підсумками торгів 22 липня піднялася до максимуму з серпня 2011 року на тлі напруженості у відносинах між Вашингтоном і Пекіном.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Ціна ф'ючерсів на золото з поставкою в серпні виросла на Comex на 1,2%, до 1865,1 долара за унцію.

Для порівняння: історичний рекорд по ціні закриття був зафіксований 22 серпня 2011 року - 1891,9 долара за унцію. Внутрішньоденний рекорд був досягнутий 6 вересня 2011 року - 1923,7 долара за унцію.

Тим часом срібло за підсумками торгів у середу подорожчало до семирічного максимуму, пише MarketWatch. Котирування вересневих ф'ючерсів на срібло на Нью-йоркській товарній біржі підскочили на 7,4% - до максимальних з вересня 2013 року 23,144 долара за унцію.

Влада США розпорядилися закрити консульство Китаю в Х'юстоні (штат Техас). Пекін пригрозив відповісти на ці дії американської сторони.