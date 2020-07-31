З Нацбанку йде ще один заступник голови НБУ

31 липня Рада Національного банку звільнила за власним бажанням Сергія Холода із посади заступника голови НБУ, який курирував сферу платіжних систем і грошового обігу.

Про це повідомляє сайт регулятора.

На цій посаді Холод відповідав за діяльність блоку "Платіжні системи та грошовий обігˮ.

Голова Нацбанку Кирило Шевченко подякував Холоду за його роботу.

Довідково. Холод розпочав роботу на посаді заступника Голови Національного банку України з 23 липня 2018 року. Він опікувався розвитком і регулюванням діяльності платіжних та розрахункових систем, управлінням системою готівкового обігу і реалізацією внутрішньої трансформації Національного банку.

До його ключових досягнень на посади відносять: розширення роботи Системи електронних платежів Національного банку у режимі 23/7, перехід банківської системи на міжнародний номер рахунків IBAN, розвиток ідентифікації BankID, розширення використання безготівкових розрахунків тощо.

Нагадуємо:

Рада Національного банку відмовилися призначити Олега Чурія на посаду заступника голови НБУ терміном у 7 років. Раніше він обіймав цю посаду 5 років. 22 липня Рада НБУ призначила заступником голови НБУ Юрія Гелетія.

Рішення перепризначити заступника голови НБУ мала ухвалити Рада НБУ. Але в останній день червня Рада НБУ відмовилася внести питання призначення Чурія у порядок денний.

У Нацбанку (коли головою ще був Яків Смолій) зазначили, що таке рішення може вказувати на політичну вмотивованість окремих членів Ради НБУ, які не підтримали цю пропозицію.

Економічна правда