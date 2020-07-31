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"Укртелеком" Ахметова пропонує, щоб уряд заплатив 1,4 мільярда за інтернет в селах

П'ятниця, 31 липня 2020, 09:25
 

Компанія "Укртелеком" пропонує Міністерству цифрової трансформації досягти цільового показника 95% охоплення сільського населення оптичним інтернетом. Інвестиції держави повинні становити 1,4 мільярда гривень.

Про це повідомили в "Укртелекомі" агентству "Інтерфакс-Україна".

На першому етапі протягом 2-2,5 років пропонується забезпечити інтернет-доступ до 3,9 тис населених пунктів, середній розмір яких становить 200 домогосподарств, побудувавши 23 тис км оптичних магістралей до населених пунктів і 26 тис км розподільчої мережі.

"Результатом буде досягнення 85% охоплення інтернетом сільського населення, а також підключення навчальних, медичних та адміністративних установ в цих населених пунктах. Для реалізації першого етапу "Укртелеком" готовий інвестувати 1,6 млрд грн, при цьому інвестиції з боку держави повинні становити 1,4 млрд грн. Такий підхід відповідає європейській практиці державно-приватного партнерства", - зазначають в компанії.

Другий етап, за планом "Укртелекому", передбачає підключення невеликих віддалених сіл з урахуванням оптичної інфраструктури, побудованої на першому етапі.

"Укртелеком" за прозорого державно-приватного партнерства готовий задовольнити запит держави на розвиток оптичного інтернету в селах. Державне фінансування в розмірі 5,46 млрд грн, запропоноване Мінцифри, ми вважаємо достатнім для підключення установ соціальної інфраструктури", - заявив директор "Укртелекому" Юрій Курмаз.

Нагадуємо:

Мінцифри хоче забезпечити можливість підключення до 100 Мбіт/с для 95% сільського населення.

Державі необхідно найближчим часом виділити близько 5,5 млрд грн на підключення установ соціальної інфраструктури до мережі інтернет, свідчать результати дослідження Міністерства цифрової трансформації.

Понад 4 мільйонів українців проживають у населених пунктах, де немає жодного працюючого оптичного провайдера, понад 65% сіл не покриті широкосмуговим доступом до інтернету.

Мінцифри має намір ввести адресну допомогу тим громадянам, які не мають змоги самостійно оплачувати базовий доступ до мережі інтернет у 30 Мбіт/сек.

Фонд держмайна у 2011 році продав 92,79% акцій "Укртелекому" українській "дочці" австрійської компанії EPIC - ТОВ "ЕСУ" - за 10,575 млрд грн.

Група "СКМ" українського олігарха Ріната Ахметова придбала "ЕСУ" в 2013 році за 860 мільйонів доларів у Raga Establishment, яка на початку 2017 року викупила "Укртелеком" у EPIC.

Raga Establishment заявила, що отримала лише 100 млн доларів за продаж пакету акцій і подала у суд.

Суд Лондона у червні 2017 року зобов'язав "СКМ" доплатити 760 мільйонів доларів Raga Establishment за "Укртелеком".

У жовтні 2019 року "СКМ" виплатила ще понад 700 мільйонів доларів Raga Establishment.

За даними ЕП, афілійованю з Raga Establishment особою є олігарх Дмитро Фірташ.

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Укртелеком інтернет Мінцифри

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