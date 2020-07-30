Мінцифри планує адресну допомогу для нездатних оплачувати базовий доступ до інтернету

Мінцифри має намір ввести адресну допомогу тим громадянам, які не мають змоги самостійно оплачувати базовий доступ до мережі інтернет у 30 Мбіт/сек.

Про це під час брифінгу заявив заступник голови Мінцифри Олександр Шелест, передає "Інтерфакс-Україна".

"Для того щоб всі громадяни могли скористатися що є, на мою думку, базовим правом доступу до інформації через інтернет, ми плануємо адресну компенсацію тим споживачам, які не можуть собі дозволити базовий тариф у 30 Мбіт/сек", - розповів Шелест.

За його словами, це передбачено зобов'язаннями України в рамках Угоди про асоціацію з ЄС: надання універсальної послуги є широко використовуваною європейською практикою, яку міністерство планує імплементувати в Україні.

Заступник міністра додав, що роль держави у розвитку ШСД полягатиме в забезпеченні замовлення на підключення соціальних об'єктів шляхом оголошення прозорого конкурсу на зазначену послугу.



"Загалом Мінцифри сподівається охопити підключенням до ШСД інтернету 100% населення України за два-три роки до кінця роботи поточного уряду", - підкреслив Шелест.

Нагадаємо:

Більше 4 мільйонів українців проживають у населених пунктах, де немає жодного працюючого оптичного провайдера, більше 65% сіл не покриті широкосмуговим доступом до інтернету (ШСД).