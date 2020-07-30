Більше 65% сіл не покриті широкосмуговим доступом до інтернету – Мінцифри
Більше 4 мільйонів українців проживають у населених пунктах, де немає жодного працюючого оптичного провайдера, більше 65% сіл не покриті широкосмуговим доступом до інтернету (ШСД).
Про це свідчать результати дослідження Мінцифри.
У відомстві порахували, що у цілому 4,2 млн населення проживає у населених пунктах, де немає жодного оптичного провайдера.
Ще 1,55 млн сільського населення не має можливості підключитися до оптичного інтернету через його високу ціну.
Загалом, за підрахунками Мінціфри, 5,75 млн українців не мають можливості підключитися до якісного фіксованого широкосмугового доступу до мережі інтернет.
Зокрема, результати дослідження свідчать, що 17 310 населених пунктів не покриті якісним ШСД (65% сіл та 2% міст).
При цьому, до оптичних меред не підключені: 16 040 навчальних закладів, 8 163 медичних закладів, 3 873 закладів, де надають послуги населенню, та 33 857 закладів культури і спорту.
Серед цілей Мінцифри:
- 95% сільського населення мають технічну можливість підключитись до ШСД зі швидкістю не менше 100МБіт/с;
- 95% закладів соціальної інфраструктури підключені до ШСД зі швидкістю не менше 100 Мбіт/с;
- 75% українців користуються фіксованим інтернетом — 30 Мбіт/с.
Також у Мінцифри розповіли про основні пункти національної стратегії розвитку ШСД:
- Взаємодія з держорганами в е-вигляді;
- Прозорі умови доступу до інфраструктури;
- Мінімізація втрат операторів від крадіжок обладнання;
- "Відкритість" стейкхолдерів телеком ринку;
- Фінансування підключення закладів соцінфраструктури.
За підрахунками Мінцифри, для підключення до Інтернету закладів соцінфраструктури загалом потрібно 5,4 млрд грн, з них - 3,3 млрд на підключення волоконно-оптич. технологіями; 2,1 млрд - на локальні мережі WiFi.
Гроші планують виділяти з обласних бюджетів, бюджетів ОТГ та держбюджету.
Економічна правда
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