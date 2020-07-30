Більше 65% сіл не покриті широкосмуговим доступом до інтернету – Мінцифри

Більше 4 мільйонів українців проживають у населених пунктах, де немає жодного працюючого оптичного провайдера, більше 65% сіл не покриті широкосмуговим доступом до інтернету (ШСД).

Про це свідчать результати дослідження Мінцифри.

У відомстві порахували, що у цілому 4,2 млн населення проживає у населених пунктах, де немає жодного оптичного провайдера.

Ще 1,55 млн сільського населення не має можливості підключитися до оптичного інтернету через його високу ціну.

Загалом, за підрахунками Мінціфри, 5,75 млн українців не мають можливості підключитися до якісного фіксованого широкосмугового доступу до мережі інтернет.

Зокрема, результати дослідження свідчать, що 17 310 населених пунктів не покриті якісним ШСД (65% сіл та 2% міст).

При цьому, до оптичних меред не підключені: 16 040 навчальних закладів, 8 163 медичних закладів, 3 873 закладів, де надають послуги населенню, та 33 857 закладів культури і спорту.

Серед цілей Мінцифри: