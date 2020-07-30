Бахматюк прокоментував рішення ВАКС у справі "ВіЕйБі Банку"

Олігарх Олег Бахматюк заявив, що рішення Апеляційної палати ВАКС, яке скасовує рішення Печерського райсуду про закриття справи проти нього, ухвалили із грубими порушеннями та під впливом і в інтересах голови НАБУ Артема Ситника.

Про це йдеться у прес-релізі компанії Бахматюка "Укрлендфармінг".

"Судді Апеляційної палати ВАКС з грубими порушеннями ухвалили рішення, яке скасовує рішення Печерського райсуду про закриття справи проти Олександра Писарука і мене.

Щоправда, ухвала Апеляційної палати ВАКС не зобов'язує генпрокурора відновлювати дію скасованої постанови колишнього першого заступника генпрокурора Віталія Каська, адже кримінальне провадження вже закрите", - заявив Бахматюк.

Він також зазначив, що пост Центру протидії корупції по рішенню Апеляційної палати ВАКС з'явився "в той момент, коли суддя ще навіть не оголосив рішення суду".

"І це при тому, що в залі суду не було нікого, крім сторін розгляду і не велася трансляція засідання. Це означає, що текст рішення "злили" до його проголошення, або був незаконний доступ третіх осіб до інформації в залі судового засідання", - стверджує олігарх.

За його словами, справа НАБУ "побудована на абсурдному ствердженні про нібито мою змову з колишнім заступником голови НБУ Олександром Писаруком, на захист якого виступили міжнародні фінансові структури, так як він був співробітником МВФ".

"Суд підтвердив, що він діяв виключно у межах своїх повноважень і в рамках законів, які діяли на той момент. Справа розвалилася. І це ще раз доводить політичну заангажованість мого переслідування, що добре відомо як українському політикуму, так і світовій бізнес-спільноті", - додав Бахматюк.

Він заявив, що рішення ВАКС ухвалив під впливом і в інтересах голови НАБУ Артема Ситника, "який діє з особистої помсти і нищить його компанію".

"Ми практично впевнені в тому, що Європейський суд з прав людини визнає рішення Апеляційної палати ВАКС грубим порушенням прав людини в Україні. Ми сподіваємось, що гідну оцінку такому свавіллю дасть і Вища рада правосуддя", - йдеться у прес-релізі.

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Нагадаємо:

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала рішення Печерського районного суду Києва, яким зобов'язали закрити справу "ВіЕйБі Банку" олігарха Олега Бахматюка.

11 листопада Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 11 листопада затримали 7 осіб, яких підозрюють у заволодінні 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту, наданого у 2014 році Національним банком України ПАТ "ВіЕйБі Банк".

28 травня колегія суддів заочно призначила олігарху Олегу Бахматюку тримання під вартою.

У жовтні 2014 року Нацбанк виділив "ВіЕйБі Банку" стабілізаційний кредит на суму 1,2 млрд грн. ВіЕйБі належав власнику аграрного холдингу "Укрлендфармінг" Олегу Бахматюку.

В листопаді 2014 року НБУ визнав банк неплатоспроможним і ввів тимчасову адміністрацію. Рішення про ліквідацію фінустанови ухвалене в березні 2015 року.

НАБУ почало розслідувати справу Бахматюка в жовтні 2016 року.

Коли слідчі вийшли на фінішну пряму, генпрокурор Юрій Луценко вирішив віддати справу в поліцію.

Сто томів кримінальної справи щодо зловживань у "ВіЕйБі банку" зберігалися поліцією у підвалі стороннього підприємства і були затоплені.

Економічна правда