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Апеляція ВАКС скасувала закриття справи Бахматюка – ЦПК

Середа, 29 липня 2020, 19:22
 

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала рішення Печерського районного суду Києва, яким зобов'язали закрити справу "ВіЕйБі Банку" олігарха Олега Бахматюка.

Джерело: Центр протидії корупції

Деталі: Розгляд апеляції тривав 3 дні. За цей час прозвучало десяток клопотань від 7 адвокатів.

Дослівно: "У своїх виступах адвокати погрожували суддям ЄСПЛ, дорікали ВАКСу, що той ще й року не працює, емоційно реагували на рішення суддів щодо клопотань. Зрештою адвокатам не вдалося затягнути розгляд.

Адвокати не змогли відповісти на запитання суддів, чому пішли в Печерський суд зі скаргами, а не в Антикорупційний".

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Що було раніше: 11 листопада Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 11 листопада затримали 7 осіб, яких підозрюють у заволодінні 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту, наданого у 2014 році Національним банком України ПАТ "ВіЕйБі Банк".

28 травня колегія суддів заочно призначила олігарху Олегу Бахматюку тримання під вартою.

Передісторія:

У жовтні 2014 року Нацбанк виділив "ВіЕйБі Банку" стабілізаційний кредит на суму 1,2 млрд грн. ВіЕйБі належав власнику аграрного холдингу "Укрлендфармінг" Олегу Бахматюку.

В листопаді 2014 року НБУ визнав банк неплатоспроможним і ввів тимчасову адміністрацію. Рішення про ліквідацію фінустанови ухвалене в березні 2015 року.

НАБУ почало розслідувати справу Бахматюка в жовтні 2016 року.

Коли слідчі вийшли на фінішну пряму, генпрокурор Юрій Луценко вирішив віддати справу в поліцію

Сто томів кримінальної справи щодо зловживань у "ВіЕйБі банку" зберігалися поліцією у підвалі стороннього підприємства і були затоплені.

Українська правда

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суд Бахматюк

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