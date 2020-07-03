Гетманцев озвучив претензії голові Нацбанку: зміцнення гривні та дорогі кредити
Фінансовий комітет Верховної Ради озвучив недоліки правління Національного банку та його голови Якова Смолія.
Про це повідомив голова профільного комітету Данило Гетманцев.
Гетманцев відзначив досягнення Смолія на посаді - низьку інфляцію, стабільність золотовалютних резервів, та водночас назвав претензії, які мають депутати до голови НБУ.
"...Відсутність дешевого кредиту та обезкровлення економіки держави, яка так цього потребує.
Зміцнення курсу гривні у другій половині 2019-го року від якої постраждав бюджет та експортери. Дефіцит готівкової валюти знову ж таки у березні 2020-го року", - заявив Гетманцев.
"Ми маємо відповідально приймати рішення і робити висновки", - резюмував голова комітету.
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Економічна правда
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