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Гетманцев озвучив претензії голові Нацбанку: зміцнення гривні та дорогі кредити

П'ятниця, 3 липня 2020, 15:27
 

Фінансовий комітет Верховної Ради озвучив недоліки правління Національного банку та його голови Якова Смолія.

Про це повідомив голова профільного комітету Данило Гетманцев.

Гетманцев відзначив досягнення Смолія на посаді - низьку інфляцію, стабільність золотовалютних резервів, та водночас назвав претензії, які мають депутати до голови НБУ.

"...Відсутність дешевого кредиту та обезкровлення економіки держави, яка так цього потребує.

Зміцнення курсу гривні у другій половині 2019-го року від якої постраждав бюджет та експортери. Дефіцит готівкової валюти знову ж таки у березні 2020-го року", - заявив Гетманцев.

"Ми маємо відповідально приймати рішення і робити висновки", - резюмував голова комітету.

Доповнюється...

Економічна правда

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