Разумков підписав законопроєкт про зниження "зеленого" тарифу, наступний - президент
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав законопроєкт №3658 про зниження та реструктуризацію "зеленого" тарифу та передав його на підпис президенту Володимиру Зеленському.
Про це повідомляє сайт парламенту.
Нагадуємо:
21 липня Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №3658 щодо удосконалення умов підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел, який покликаний знизити та реструктуризувати "зелений" тариф.
Згодом нардепка від "За майбутнє" Анна Скороход зареєструвала у ВР постанову про скасування закону про зниження "зеленого" тарифу.
Відповідно до статті Регламенту ВР, без розгляду проєктів постанов про скасування рішень щодо прийняття законів спікер парламенту не може підписати відповідні закони і передати їх на підпис президенту.
Пізніше Скороход відкликала свою постанову.
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Економічна правда
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