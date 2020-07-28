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Разумков підписав законопроєкт про зниження "зеленого" тарифу, наступний - президент 

Вівторок, 28 липня 2020, 14:19
 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав законопроєкт №3658 про зниження та реструктуризацію "зеленого" тарифу та передав його на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Про це повідомляє сайт парламенту.

Нагадуємо:

21 липня Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №3658 щодо удосконалення умов підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел, який покликаний знизити та реструктуризувати "зелений" тариф.

Згодом нардепка від "За майбутнє" Анна Скороход зареєструвала у ВР постанову про скасування закону про зниження "зеленого" тарифу.

Відповідно до статті Регламенту ВР, без розгляду проєктів постанов про скасування рішень щодо прийняття законів спікер парламенту не може підписати відповідні закони і передати їх на підпис президенту.

Пізніше Скороход відкликала свою постанову.

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Економічна правда

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Зелений тариф

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