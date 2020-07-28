Ціни на золото оновили історичний максимум

Зранку у вівторок, 28 липня, ціни на золото зросли до 1974,7 доларів за унцію, після чого повернулись до рівня закриття торгів 27 липня (1931 доларів).

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначається, що ціни на золото ростуть на тлі падіння процентних ставок, побоювань щодо перспектив світової економіки у зв'язку із пандемією, зростання напруги у відносинах між США та Китаєм, а також - на тлі ослаблення долара.

Для порівняння: історичний рекорд по ціні закриття був зафіксований 22 серпня 2011 року - 1891,9 долара за унцію. Внутрішньоденний рекорд був досягнутий 6 вересня 2011 року - 1923,7 долара за унцію.

Нагадаємо:

Уранці 27 липня ціна на золото становила 1931 доларів за унцію, а на закритті попередніх торгів - 1943 долара за унцію, перевищивши рекорд, встановлений у вересні 2011 року.

Ціна золота за підсумками торгів 22 липня піднялася до максимуму з серпня 2011 року на тлі напруженості у відносинах між Вашингтоном і Пекіном.

Економічна правда