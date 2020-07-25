У Мінсоцполітики заявили, що у 2021 планують програми з підвищення пенсій
Міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що у 2021 планується створення програм з підвищення пенсій.
Про це вона розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24".
"У наступному році ми перед собою ставимо амбітні завдання, щоб Пенсійний фонд, державний бюджет нам дозволили створити програми підвищення пенсій. Така програма в 2021 році буде черговою.
За її словами, якщо буде підвищена мінімальна зарплата, то у січні мінімальна пенсійна виплата для людей, яким 60-65 років становитиме 2400.
"Якщо мінімальна зарплата буде підвищена з липня, то ці параметри будуть 2600", - розповіла Лазебна.
Нагадуємо:
Пенсійний фонд запровадив нову електронну послугу - автоматичне призначення пенсії.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Уряд запланував три етапи підвищення мінімальної зарплати на наступний рік.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua