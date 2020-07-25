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У Мінсоцполітики заявили, що у 2021 планують програми з підвищення пенсій

Субота, 25 липня 2020, 10:00
 

Міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що  у 2021 планується створення програм з підвищення пенсій.

Про це вона розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24".

"У наступному році ми перед собою ставимо амбітні завдання, щоб Пенсійний фонд, державний бюджет нам дозволили створити програми підвищення пенсій. Така програма в 2021 році буде черговою. 

За її словами, якщо буде підвищена мінімальна зарплата, то у січні мінімальна пенсійна виплата для людей, яким 60-65 років становитиме 2400. 

"Якщо мінімальна зарплата буде підвищена з липня, то ці параметри будуть 2600", - розповіла Лазебна. 

Нагадуємо:

Пенсійний фонд запровадив нову електронну послугу - автоматичне призначення пенсії.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Уряд запланував три етапи підвищення мінімальної зарплати на наступний рік.

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пенсії Мінсоцполітики

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