Уряд запустив послугу автоматичного призначення пенсії

Пенсійний фонд запровадив нову електронну послугу - автоматичне призначення пенсії.

Про це повідомляється у пресрелізі Міністерства цифрової трансформації.

З 1 липня 2020 року пенсія призначається автоматично при досягненні пенсійного віку. При цьому немає необхідності додатково звертатися та особисто відвідувати органи Пенсійного фонду.

Сервіс дозволяє надати всю потрібну для призначення пенсії інформацію заздалегідь і провести перевірку наявних у фонді даних.

З початку роботи сервісу заяви подали вже 813 майбутніх пенсіонерів. Для призначення пенсії потрібно авторизуватися на порталі фонду (portal.pfu.gov.ua) за допомогою кваліфікованої електронного підпису (КЕП), заповнити анкету, додати копії документів, підписати заяву КЕП і відправити її до органу фонду.

Після обробки заяви користувач отримає повідомлення щодо автоматичного призначення пенсії, дати та розміру виплат.

Незабаром послуга буде доступна також користувачам, які не мають КЕП. Вони зможуть авторизуватися через BankID або систему електронної ідентифікації id.gov.ua. Документи, що підтверджують трудову діяльність (трудову книжку, документи про навчання, військову службу й т. ін.), можна подати завчасно. Трудову книжку може подати як роботодавець, так і сам користувач. Пенсійний фонд вже розпочав роботу по впровадженню електронної трудової книжки.

Економічна правда