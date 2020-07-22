Україна повернулася до планів розміщення євробондів, перенесених через відставку Смолія - ЗМІ

Україна повернулася до планів розміщення нових і викупу євробондів в обігу, які перенеслися у червні на тлі відставки голови Нацбанку.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на джерела в банківських колах.

Повідомляється, що в середу відбудеться конференц-колл з інвесторами, за підсумками якого може бути розміщений випуск доларових євробондів з погашенням в березні 2033 року.

Паралельно Україна планує 23 липня оголосити викуп єврооблігацій з погашенням в 2021 і 2022 рр. на суму до $ 750 млн.

Організатори залишилися ті ж, що і у скасованої в червні угоди - Goldman Sachs і J.P.Morgan.

Нагадуємо:

Україна скасувала угоду з випуску нових 12-річних єврооблігацій на 1,75 млрд дол з можливістю викупу на 750 млн дол єврооблігацій з погашенням в 2021-2022 роках.

"Враховуючи несподівану заяву про відставку голови Національного банку Якова Смолія, міністерство фінансів прийняло рішення про скасування раніше оголошених пропозицій єврооблігацій та обміну, для того, щоб надати інвесторам достатньо часу на оцінку цих новин", - заявив тоді міністр фінансів Марченко.

Угода була розпочата 1 липня. Спочатку орієнтир прибутковості дорівнював 7,875%, потім він був знижений до 7,625%, і, нарешті, до 7,3-7,4%.

Сумарний "новий" попит (тобто без урахування пред'явлених до викупу в рамках проведеного паралельно з новим розміщенням тендера за двома старими випусками) становив 7,5 млрд доларів.