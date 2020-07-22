Міністр економіки назвав зміцнення гривні причиною падіння економіки

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко вважає, що зміцнення курсу гривні в 2019 році призвело до падіння економіки. Крім того, Петрашко звинуватив структури, близькі до НБУ, в спекуляціях на ринку облігацій внутрішньої державної позики.

Про це заявив сам Петрашко в інтерв'ю РБК-Україна.

"Курс використовувався для маніпуляцій. Ми розуміємо, що в минулому році зміцнення курсу до 23,5 гривень/долар, по суті, заклав падіння нашої промисловості і ВВП", - заявив міністр.

На його думку, в 2019 році НБУ недостатньо викуповував валюту і поповнював резерви, дозволяючи гривні зміцнюватися.

"Адже коли курс коливається з 28,5 і йде до 23 гривень за долар, то ми розуміємо, які катастрофічні наслідки це має для нашої експортно-орієнтованої промисловості", - сказав він.

За словами міністра, коливання курсу вивели маржу з продуктивного сектора в непродуктивний.

"Прибутковість за ОВДП в той час зашкалювала і доходила до 30%, при будь-якій відсутності ризику. Як можна було таке допустити? Забрали гроші за допомогою курсу у промисловців, аграріїв, без будь-якої підстави, не поповнили резерви, коли могли поповнити", - заявив Петрашко.

На його думку, падіння ВВП заклав не уряд Олексія Гончарука.

"Я вважаю, заклав Національний банк нерозумною курсовою політикою і практично вимиванням в 4-му кварталі грошей з реального сектора економіки для перерозподілу на непродуктивні сектори", - сказав він.

Крім того, Петрашко переконаний, що НБУ тримав занадто високу облікову ставку для того, щоб певні структури займалися спекуляціями.

"Ми розуміємо - для спекуляцій на ринку ОВДП і подібних речей... З боку структур, які дуже тісно працювали з Національним банком, це всім відомо", - сказав він.

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Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський вважає, що через курс гривні українські підприємства "недоотримали мільйони і закрилися", за його словами, всі підприємці "прекрасно розуміють" ситуацію навколо глави НБУ.

Міністр економіки Ігор Петрашко заявив, що у короткостроковій перспективі оптимальний рівень інфляції має бути не нижче 8-9%.

Заяви про зростання інфляції або ослаблення гривні є контрпродуктивними, оскільки можуть спричинити скорочення інвестицій, споживання та зайнятості. Про це йдеться у дослідженні, яке провели професор Каліфорнійського університету в Берклі, член Редколегії VoxUkraine Юрій Городніченко, та професорка KSE Соломія Шпак.