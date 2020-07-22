Уряд визначив "Нафтогаз" постачальником газу "останньої надії" на 3 роки

Кабмін визначив ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" постачальником "останьої надії" терміном на 3 роки як переможця конкурсу.

Відповідне розпорядження затвердили на засіданні уряду.

Постачальник "останньої надії" — компанія, яка зобов’язана протягом 60 днів постачати газ споживачу, якщо він залишиться без постачальника. Серед основних вимог до ПОН зазначена спроможність компанії забезпечити резерв у 3,514 млрд куб. м газу, що відповідає максимальному місячному споживанню в опалювальний сезон 2019/2020.

Нагадуємо:

10 липня Міністерство енергетики визначило "Газопостачальну компанію "Нафтогаз України", як постачальника останньої надії на ринку природного газу.

Раніше необхідні документи для участі в конкурсі на ПОН подали дві компанії Групи — НАК "Нафтогаз України" (далі — Нафтогаз) та ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" (далі — ГПК "Нафтогаз України").

Кабмін продовжив до серпня спецзобов'язання "Нафтогазу" продавати газ для населення за пільговою ціною (ПСО). Це відкладає запуск ринку газу для населення з 1 липня, що було однією з вимог угоди з МВФ.

Відкриття ринку природного газу для побутових споживачів було заплановане на 1 травня 2020 року, але у зв'язку з впровадженням карантину через поширення коронавірусу терміни перенесли на 1 липня.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявляв, що повноцінний запуск ринку природного газу для населення та конкуренція постачальників дозволять українським домогосподарствам скористатись всіма перевагами низької ціни на природний газ.

Економічна правда