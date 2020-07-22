"Енергоатом" розпочав експорт електроенергії до Білорусі

У середу 22 липня розпочався експорт виробленої українськими АЕС електроенергії до Білорусі.

Про це повідомляє прес-служба "Енергоатому".

"Туди спрямовано реалізований ДП "НАЕК "Енергоатом" на майданчику Української енергетичної біржі обсяг – 12 тис МВт-год електроенергії базового навантаження з постачанням в період з 22 до 31 липня 2020 року за середньозваженою ціною 948 грн/МВт-год", - йдеться у повідомленні.

За контрактом, ця електроенергія призначена для подальшого продажу та/або постачання за межі України. При цьому покупець повинен самостійно забезпечити доступ до міждержавних перетинів.

Нагадаємо:

Кабмін на засіданні 20 травня зменшив обов'язкову частку електроенергії НАЕК "Енергоатом" у рамках механізму ПСО та вивів це підприємство на ринок двосторонніх договорів. В Енергетичному співтоваристві заявили, що процес ухвалення постанови - незаконний.

25 червня "Енергоатом-Трейдинг" успішно продав усі шість лотів, виставлені для торгів на майданчику ТБ "Українська енергетична біржа" - сумарно це становило 1 325 100 МВтг електроенергії базового навантаження в торговій зоні ОЕС України.

Економічна правда