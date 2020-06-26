"Енергоатом" успішно вийшов на ринок двосторонніх договорів

25 червня "Енергоатом-Трейдинг" успішно продав усі шість лотів, виставлені для торгів на майданчику ТБ "Українська енергетична біржа" - сумарно це становило 1 325 100 МВтг електроенергії базового навантаження в торговій зоні ОЕС України.

Про це повідомляє пресслужба компанії

Стартова ціна становила – 1500 грн/МВтг (без ПДВ), кількість лотів – 300 (6 пакетів по 50 лотів).

Період відпуску/відбору електричної енергії – 01.07.2020 - 31.12.2020.

Повідомляється, що у спеціальних сесіях з продажу пакетів лотів за двосторонніми договорами беруть участь покупці, які придбавають електричну енергію винятково для власного споживання.

"На прикладі цього аукціону з продажу 5% ми показали, що Енергоатом-Трейдинг в стані професійно і вигідно працювати на ринку двосторонніх договорів. Всі лоти пішли за вигідною ціною, враховуючи тривалість контрактів. Тому тепер можемо говорити про те, що наша пропозиція збільшити частку продажів на такому ринку до 40% має під собою всі підстави", - зазначив віце-президент НАЕК "Енергоатом" Хартмут Якоб.

Нагадуємо:

18 червня перший аукціон "Енергоатому" з продажу електроенергії за двосторонніми довгостроковими контрактами завершився без результатів. В "Енергоатомі" не вважають це проблемою.

Кабмін на засіданні 20 травня зменшив обов'язкову частку електроенергії НАЕК "Енергоатом" у рамках механізму ПСО та вивів це підприємство на ринок двосторонніх договорів. В Енергетичному співтоваристві заявили, що процес ухвалення постанови - незаконний.

Економічна правда