SpaceX здійснила 13-ий запуск ракети у цьому році

Що було раніше:
Військовий супутник зв'язку Південної Кореї планували запустити ще 14 липня, але старт відклали через брак часу на перевірки та налаштування обладнання.
Spaceflight Now зазначає, що SpaceX переносила два останні запуски так, як у компанії намагаються скоротити терміни виконання робіт з повторного використання багаторазової ракети-носія Falcon 9. Пряма мова Ілона Маска: "Ми параноїки. Максимізація ймовірності успішного запуску є першорядною".
Нагадаємо:
SpaceX відправила астронавтів на МКС
Американське космічне агентство NASA повідомило дату запуску космічного корабля, який доставить на Червону планету марсохід "Perseverance". Запуск марсохода запланований на 30 липня о 7:50 am ET (14:50 за київським часом).
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