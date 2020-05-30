Друга спроба: SpaceX відправляє астронавтів на МКС

Компанія Ілона Маска SpaceX у співпраці з NASA планує з другої спроби — 30 травня о 22:22 (за Києвом) - запустити на МКС космічний корабель Crew Dragon з 2 астронавтами на борту.

Спочатку запуск планувався на 27 травня, але його скасували за 17 хвилин до старту через складні погодні умови.

Старт ракети, запланований на 30 травня, особливий тим, що вперше політ повинен має відбутися на космічному кораблі приватної компанії.

Три дні тому у ракету-носій Falcon 9 вже закачали паливо і окислювач: гас і рідкий кисень, а на жодному етапі при підготовці до старту не виникало ніяких проблем, але старт таки відклали з урахувань безпеки через сильний дощ та грозу.

Зазначимо, що окрім 27 травня, Space X забронювала ще два резервні стартові вікна: перше - субота, 30 травня, друге - неділя, 31 травня.

Також NASA попередньо має резервні стартові вікна 2 та 3 червня.

Однак, погодні умови можуть стати на заваді запуску і у суботу. За словами очільника NASA Джима Брайденстайна, станом на 1:00 30 травня не було рішення щодо запуску Crew Dragon в суботу.

"Погодні умови будуть оцінені вранці", - сказав він.

45-е космічне крило ВПС США повідомило, що в районі запуску пілотованої місії Crew Demo-2 є 50% ймовірності, що погодні умови завадять запуску космічного корабля 30 травня о 3:22 p.m. EDT (22:22 за Києвом) і 40% ймовірності, що запустити астронавтів у космос не вийде і в неділю 31 травня о 3:00 p.m. EDT (22:00 за Києвом).

Погана погода у штаті Флорида, де розташований стартовий майданчик на мисі Канаверал, пов'язана із тропічною бурею Бертою.

При цьому, у NASA заявляють, що для безпечного запуску корабля повинна бути не лише ясна погода на стартовому майданчику, а й в океані, куди у випадку аварійної ситуації приводниться капсула з екіпажем корабля.

А голова NASA наголосив, що безпека астронавтів - найвищиий пріоритет агентства.

Якщо ж Crew Dragon таки вдасться запустити Crew Dragon 30 травня, то екіпаж пілотованої місії зможе потрапити на борт МКС вже 31 травня.

Корабель

Вперше за 9 років двоє американських астронавтів відправляться на МКС не на російському "Союзі", а на американському кораблі.

NASA не розбробляла новий корабель для польотів на МКС, а оголосила конкурс серед приватних компаній - у 2014 році у ньому перемогли Boeing і Space X.

При цьому, тестовий політ Starliner, який розробила Boeing, був невдалим, натомість тестовий запуск Сrew Dragon від Space X пройшов успішно.

У березні 2019 року відбувся перший політ Crew Dragon до МКС - випробувальна місія SpaceX Demo-1. Корабель доставив продукти на станцію і повернув потрібні вантажі на Землю. Замість астронавтів на борту знаходився манекен в скафандрі.

Апарати Crew Dragon - багаторазові, але за контрактом з NASA для доставки людей на станцію їх використовуватимуть лише одноразово. При цьому SpaceX дозволено використовувати ці ж капсули повторно для вантажних місій на МКС.

Зазначимо, що вартість відправки одного астронавта на МКС компанією SpaceX обійдеться NASA в 50 мільйонів доларів. "Роскосмос" бере за цю послугу майже вдвічі більше - 90 мільйонів доларів.

Екіпаж

На борту Crew Dragon будуть: пілот, 49-річний Роберт Льюїс Бенкен і 53-річний командир Даглас Джеральд Херлі.

Херлі був членом екіпажу місії STS-135 Atlantis - останнього (це було 8 липня 2011 року) до цього часу польоту американців у космос на своїй ракеті/кораблі. Після цього проєкт Space Shuttle закрили.

Економічна правда