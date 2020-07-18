NASA повідомила дату повернення космічного корабля Crew Dragon на Землю

Американське космічне агентство NASA повідомило дату повернення багаторазового космічного корабля компанії SpaceX Crew Dragon та його екіпажу на Землю.

Джерело: глава NASA Джим Брайденстайн в Twitter

Пряма мова: "Попередньо 1 серпня космічний корабель Crew Dragon з астронавтами Дагласом Герлі та Робертом Бенкеном на борту від’єднається від МКС та попрямує до планети Земля. Приводнення заплановане на 2 серпня. Погода може вплинути дату повернення".

Деталі: Spaceflight Now та Spacenews із посиланням на заяву офіційних представників NASA раніше повідомляли, що дата повернення астронавтів на Землю зокрема залежить від того, як швидко вони впораються із своїми завданнями на МКС, а також від погодних умов на місцях приземлення посадкової капсули в Атлантичному океані та Мексиканській затоці.

В NASA також зазначали, що політ космічного корабля з астронавтами Дагласом Герлі та Робертом Бенкеном є тестовим, а на 30 серпня вже запланований запуск повноцінної робочої місії Crew Dragon під назвою Crew-1.

Що було раніше: У NASA розповіли, чим займався екіпаж Crew Dragon у перший тиждень на МКС.