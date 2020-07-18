NASA повідомила дату повернення космічного корабля Crew Dragon на Землю

Пряма мова: "Попередньо 1 серпня космічний корабель Crew Dragon з астронавтами Дагласом Герлі та Робертом Бенкеном на борту від’єднається від МКС та попрямує до планети Земля. Приводнення заплановане на 2 серпня. Погода може вплинути дату повернення".
Деталі: Spaceflight Now та Spacenews із посиланням на заяву офіційних представників NASA раніше повідомляли, що дата повернення астронавтів на Землю зокрема залежить від того, як швидко вони впораються із своїми завданнями на МКС, а також від погодних умов на місцях приземлення посадкової капсули в Атлантичному океані та Мексиканській затоці.
В NASA також зазначали, що політ космічного корабля з астронавтами Дагласом Герлі та Робертом Бенкеном є тестовим, а на 30 серпня вже запланований запуск повноцінної робочої місії Crew Dragon під назвою Crew-1.
30 травня компанія SpaceX Ілона Маска у співробітництві з NASA відправила в космос двох американських астронавтів на кораблі Crew Dragon. На борт МКС экипаж корабля потрапив вже 31 травня о 10:29 a.m. EDT (17:29 за київським часом).
Старт ракети особливий тим, що вперше політ повинен відбувся на космічному кораблі приватної компанії. Вартість відправки одного астронавта на МКС компанією SpaceX обійшлось NASA в 50 мільйонів доларів. "Роскосмос" бере за цю послугу майже вдвічі більше - 90 мільйонів доларів.