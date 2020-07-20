Ексміністр Омелян підтримав затриманого колишнього голову "Укравтодору" Новака

Ексміністр інфраструктури Володимир Омелян побажав ексголові "Укравтодору" Славоміру Новаку довести свою невинуватість і подякував від імені українських громадян за створення робочих місць.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"..Бажаю пану Новаку довести свою повну невинуватість і хочу запевнити його, що українські громадяни вдячні йому за відновлення і запуск системи дорожного будівництва, створення десятків тисяч нових робочих місць, відбудовані тисячі кілометрів доріг", - пише ексміністр.

Також Омелян вважає дивним рішення правоохоронних органів затримати саме пана Новака, повністю ігноруючи результати роботи ексголови Укрзалізниці Войцеха Балчуна.

Нагадаємо:

Співробітники представництва Центрального антикорупційного бюро Польщі у Гданську затримали трьох осіб за підозрою у корупції та діях у складі організованої злочинної групи, серед затриманих - екскерівник "Укравтодору" Славомір Новак.

НАБУ і САП спільно з Центральним антикорупційним бюро Польщі та Окружною прокуратурою проводять санкціоновані обшуки в Києві, Львові та на території Польщі в межах спільного розслідування діяльності злочинної організації в сфері дорожнього господарства.

Економічна правда