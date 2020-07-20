Мінфін проти збільшення фінансування "стіни Яценюка" до 4,5 мільярда
Міністерство фінансів не погодило проект Державної прикордонної служби, який передбачає продовження строків будівництва проекту "Стіна" до 2025 року та збільшує його фінансування до 4,5 млрд гривень.
Про це йдеться у відповіді Мінфіну прикордонникам, який оприлюднила експертна організація StateWatch.
У відомстві висунули ряд умов, після яких зможуть прийняти рішення щодо збільшення фінансування.
Міністерство фінансів повідомило, що запропонований прикордонниками обсяг фінансування проекту "Стіна" на 2020-2025 роки в сумі 4,5 млрд грн перевищує той, що визначений у чинному розпорядженні у 3,8 рази, або на 3,3 млрд грн. Якщо Кабмін підтримає такі пропозиції, загальна сума витрат на "Стіну" зросте до 6,2 млрд грн
У Міністерстві фінансів наголошують, що подальший розгляд проекту збільшення фінансування неможливий без надання Держприкордонслужбою детальних фінансово-економічних розрахунків, а також звітної інформації про виконання проекту "Стіна" за минулий період з 2015 року, та з урахуванням прогнозних макроекономічних показників на середньостроковий період.
Однак не у всіх відомствах погоджуються з позицією Мінфіну. Зокрема, Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко не має жодних пропозицій та зауважень щодо збільшення фінансування проекту "Стіна". Такої ж думки в Держгеокадастрі. В обох органах влади запропоновані прикордонниками зміни погодили без зауважень.
Між тим, у Мінфіні також зазначають, що наразі першочергового фінансування з держбюджету потребують заходи щодо запобігання поширенню COVID-19 в Україні.
Нагадаємо, "Стіну" на російсько-українському кордоні побудовано на 40%.
Детальніше читайте в статті: "Велика українська стіна Авакова"
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