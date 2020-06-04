"Стіну" на російсько-українському кордоні побудовано на 40% – прикордонники

Держприкордонслужба станом на кінець травня 2020 року завершила роботи з реалізації проекту "Стіна" на кордоні між Україною та РФ на 40 %.

Про це йдеться у відповідях прикордонників на запити аналітиків експертної організації StateWatch.

Фінансування проекту "Стіна" здійснюється згідно бюджетної програми "Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону" Державної прикордонної служби. Це відомство підконтрольне МВС, яке очолює Арсен Аваков.

"Програмою передбачено виділення 400 млн грн у 2020 році, з яких станом на 1 червня було витрачено 53 млн грн.

Проект "Стіна" зводиться з 2015 року як комплекс захисту від агресії Російської Федерації. За 5 років на реалізацію проекту витратили 1,7 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Передбачалося, що проект буде завершено у 2018 році, однако пізніше перенесли на 2021 рік.

Станом на зараз у Держприкордонслужбі заявляють, що у зв’язку зі зменшенням фінансування та зростанням вартості робіт існує потреба у перенесенні строків реалізації проекту та завершити його у 2025 році. Проект відповідного розпорядження вже було подано на розгляд Кабінету Міністрів.

Детальніше читайте в статті: "Велика українська стіна Авакова"

Економічна правда