Всі розділи
Укр / Рус

Міжбанк: гривня втрачає позиції

Середа, 1 липня 2020, 17:10
 

1 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,85 - 26,87 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,85 - 26,87 гривні;

Євро – 30,14 - 30,16 гривні;

Нагадуємо:

1 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,72 - 26,74.  Євро – 30,06 - 30,08 гривні;

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

міжбанк

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Курс валют на перший день липня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки 1 липня 2020, 11:50
Гривня на міжбанку стабільна 30 червня 2020, 17:15
Курс валют на 26 червня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки 26 червня 2020, 11:10
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!