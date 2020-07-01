Міжбанк: гривня втрачає позиції
Середа, 1 липня 2020, 17:10
1 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,85 - 26,87 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,85 - 26,87 гривні;
Євро – 30,14 - 30,16 гривні;
Нагадуємо:
1 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,72 - 26,74. Євро – 30,06 - 30,08 гривні;
Економічна правда
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