Голова Держлісагенства: Протягом останніх п'яти років лісове господарство взагалі не розвивалося

Голова Державного агентства лісових ресурсів Андрій Заблоцький заявив, що протягом останніх п'яти років лісове господарство взагалі не розвивалося, а термін дії останньої стратегії лісового господарства завершився у 2015 році.

Про це, він заявив в ефірі програми "Свобода слова" Савіка Шустера.

"Не був прийнятий жоден документ, який би визначив, куди, власне, має рухатися галузь, яка буде політика відновлення лісів, яка буде політика щодо рубок, якою буде політика щодо карпатського регіону", - зазначив він.

За словами Заблоцького, найближчим часом з цих питань планується ініціювати широкий національний діалог.

"Саме ці питання повинні бути включені у цю стратегію (розвитку лісового господарства, - ЕП.). Ми плануємо найближчим часом ініціювати широко національне діалог, залучити до нього експертів, керівників державних органів, народних депутатів, всіх, хто має відношення до лісової політики".

Заблоцький зазначив, що стратегія розвитку галузі має передбачати період щонайменше до 2030 року.

"Як тільки я вступив на посаду, ми порушили питання розробки лісової стратегії, для того, щоб визначитися куди буде рухатися галузь, щонайменше до 2030-го року", - наголосив він.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 643-ІХ, який, зокрема, запроваджує поняття національної інвентаризації лісів, визначає мету її проведення та джерела фінансування.