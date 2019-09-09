Лавренчук хоче увійти до наглядової ради держбанків

Екс-голова правління Райффайзен Банку Аваль Володимир Лавренчук хоче попрацювати в наглядових радах державних банків.

Про це він заявив в інтерв'ю НВ.

"Ця перспектива в професійному сенсі видається цікавою: нова модель корпоративного управління, високі очікування, відсутність або обмежена кількість хороших ефективних прикладів ... є поле для професійного пошуку, створення, впровадження", - сказав Лавренчук.

При цьому Лавренчук підкреслив, що його цікавить тільки робота в наглядовій раді, але не головою правління.

"Я головою правління вже був тривалий час (посміхається), тому я як раз налаштований на інше. Але в будь-якому випадку мій досвід, в тій чи іншій формі, може бути корисним. Я з радістю поділюся знаннями і вміннями", - сказав він.

Нагадуємо:

Наглядова рада АТ "Райффайзен банк Аваль" прийняла рішення призначити Олександра Писарука новим головою правління.

Володимир Лавренчук обіймав посаду голови правління "Райффайзен Банк Аваль" протягом попередніх 14 років.